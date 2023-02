TENIS ONLINE: Češi můžou rozhodnout! Čtyřhru v boji o postup v Davis Cupu ale prohrávají

"Když bude Tomáš fyzicky v pořádku, tak nechám asi debl, jaký jsem nahlásil," uvedl Navrátil už po skončení sobotního programu. "Vím, že Jirka (Lehečka) by šel hrát také, ale sázím i na dřívější zkušenosti z Argentiny a Izraele, kde odehrál dvouhry, pak začal čtyřhrou a v té další dvouhře to nebylo ideální. Když tedy Tomáš řekne, že do toho jde, tak ten debl nechám," řekl kapitán.