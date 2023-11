Magie prvního bodu. Macháč je na ně specialista, Australany může dostat pod tlak

„Popyrin hraje na dva tři údery a výborně servíruje. Thompson je daleko zkušenější hráč. A pokud by s ním Tomáš hrál, bude to o výměnách, mají podobnou hru. Člověk neví, co tělo udělá po antibiotikách. Může se stát, že budou problémy, křeče. Nemůžu předvídat,“ povzdechl si Navrátil, který nominaci musí oznámit hodinu před začátkem zápasu.

Přesto věří, že do karet jeho výběru by mohl hrát i nový daviscupový systém. „Nemyslím si, že nám nesedí. Hrát na dva sety a dvě vítězná utkání, to by měla být malinká výhoda pro ty slabší,“ soudí kapitán. A Česko proti Austrálii opravdu favoritem není. Pokud by se ale Navrátilův výběr probil do pátečního semifinále proti Finům, vstupoval by do něj v úplně jiné roli…