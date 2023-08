Ruský supertalent? Schvaluje zvěrstva na Ukrajině. A vám je to jedno, zuří Ukrajinka

Tenisových i jiných akcí se ruští a běloruští reprezentanti mohou z drtivé většiny účastnit jen coby neutrální sportovci. Organizátoři probíhajícího turnaje na pražské Spartě Livesport Prague Open ale neumožnili start hráček, jejíž země jsou do agrese přímo či nepřímo zapojené.

"Ta situace nejde pochopit. Tenisovým představitelům je úplně jedno, co Rusko páchá na Ukrajině. Před časem jsem žádala, aby byla Andrejevová potrestána za to, že oceňuje a "lajkuje" příspěvky, které zobrazují a popisují zvěrstva Rusů na Ukrajincích. Ale pověřeným orgánům je to jedno, nic s tím nedělají. Jsem naštvaná, ale nikdy nepřestanu za svou zemi bojovat, za svou rodinu, za své přátelé," uvedla Jastremská na sociálních sítích.