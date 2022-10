TENIS ONLINE: Krejčíková hraje proti senzaci turnaje v Ostravě. Tři Češky ve hře o semifinále

Australan Nick Kyrgios odstoupil kvůli bolestem kolena krátce před čtvrtfinálovým zápasem z turnaje v Tokiu. Do semifinále tak bez boje prošel jeho americký soupeř Taylor Fritz.

"Potýkal jsem se s kolenem od US Open. Jel jsem domů, ale asi jsem si nedal dostatečně dlouhou pauzu a začal jsem s tréninkem moc brzy," uvedl dvacátý hráč světa Kyrgios, jenž absolvoval v Japonsku první turnaj od vyřazení ve čtvrtfinále newyorského grandslamu. "Je to smutné. Když vás zklame tělo, není to dobrý pocit," dodal letošní wimbledonský finalista.