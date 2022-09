Třicetiletá rodačka z Loun se do čtvrtfinále US Open dostala podruhé za sebou díky výhře nad dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Viktorií Azarenkovou. O tři roky starší Bělorusku porazila 7:5, 6:7, 6:2.

Světová dvaadvacítka Plíšková zaznamenala postupem do čtvrtfinále nejlepší grandslamový výsledek v sezoně. Na Australian Open kvůli zlomenému zápěstí nestartovala, na Roland Garros a ve Wimbledonu vypadla ve 2. kole. Nejlépe si na US Open vedla před šesti lety, kdy se dostala do finále.