Čeští veslaři vybojovali tři zlaté medaile na MS na trenažérech

Čeští veslaři vybojovali tři tituly mistrů světa v závodech na trenažérech. Miroslav Vraštil ovládl v novém světovém rekordu kategorii lehkých vah 40 až 44 let, jeho parťák na dvojskifu lehkých vah Jiří Šimánek byl nejlepší v kategorii 23 až 39 let. O třetí zlato pro Česko se postaral v kategorii do 17 let Tadeáš Muk.

Foto: Ivana Roháčková Radost Miroslava Vraštila (vpředu) a Jiřího Šimánka (ilustrační foto)Foto : Ivana Roháčková

Článek V hlavní mužské kategorii (23-39) vybojoval bronz Jakub Podrazil, který zaostal o pět sekund za nejrychlejším Němcem Oliverem Zeidlerem. Mezi ženami ve věku 40 až 44 let byla ve sprintu na 500 metrů druhá Tereza Hořejšová. Šampionát se konal o víkend v Torontu. Mezinárodní veslařská federace (FISA) ale zvolila takzvaný hybridní formát a veslaři se do něj mohli ve stanovený čas připojit i na dálku. To byl i případ českých reprezentantů. Příští rok se MS uskuteční v Praze. Vodní sporty Veslaři Dukly mohou na Primátorkách opět závodit za armádní klub

