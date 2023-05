Petr Fuksa je na SP v Szegedu ve finále na 200 m, čtyřkajak musel změnit sestavu

Fuksa si přímý postup zajistil vítězstvím v rozjížďce, v níž porazil o dvě setiny Viktora Stěpanova z Kazachstánu. "Koukal jsem na výsledky a bylo to hodně těsné, ale já už když jsem dojel do cíle, tak jsem si myslel, že jsem vyhrál. Asi jsem to nějak viděl," uvedl v nahrávce pro média. Pak nastoupil i na pětistovce, kde zaskočil za bratra Martina, který z rodinných důvodů dorazí do dějiště úvodního SP později. Na delší trati postoupil do semifinále.

To je na programu v pátek stejně jako případné finále pětistovky a vyvrcholení závodu na 200 metrů. Petr Fuksa by tak mohl absolvovat až tři jízdy před tím, než v sobotu vstoupí s Martinem Fuksou do závodu deblkánoí na 500 metrů. Proto ještě zváží svůj program. "Nevím, jestli se budu chtít tou cé jedničkou unavovat. Uvidíme, jestli dojedu všechno," poznamenal.

Čtyřkajak na pětistovce nastoupil v sestavě Jakub Špicar, Jakub Brabec, Jakub Zavřel a Radek Šlouf. "Slevili jsme tím z ambic. Byla to úplná novinka, já jsem s Kubou Brabcem nikdy v lodi neseděl. Všichni jsme byli bez nervozity," řekl Šlouf.