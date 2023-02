Rusové v Paříži? Český olympijský vítěz má jasno. Tolikrát šli přes čáru a tolikrát jim to prošlo

Vodní slalomáři tradičně patří k těm, kteří se neschovávají za fráze, a vyjadřují se k aktuálnímu dění. Ať už to je dlouhodobě kajakář Vavřinec Hradilek, nebo kanoista Lukáš Rohan, či právě Prskavec, všichni olympijští medailisté.

Tolikrát šli přes čáru a tolikrát jim to prošlo.

2/ na Ukrajinu zaútočili v době OH míru a tím přímo porušili OH chartu.

1/ nesplnili podmínky od wada a prošlo jim to.

Rusko na OH nemá být z několika dalších důvodů.

Ruská agrese začala krátce po skončení Zimních olympijských her v Pekingu v období před začátkem paralympijských her, odkud pak byli ruští a běloruští sportovci vyloučeni.

Zároveň registruje, že pohled Evropy na válečný konflikt a jeho důsledky je odlišný od vnímání ostatních kontinentů. „Pokud se koukneme do historie, tak například pro OH Peking 2008, kdy Čína brutálně potlačila Tibetské povstání, jsme se nezachovali solidárně a jediný kdo z Evropy OH bojkotoval, byla Angela Merkelová. Celá Evropa na hry odjela včetně všech politiků,“ připomněl.