Triumf vykoupený krví. Pro zlatý double spěchala Fišerová ze sanitky

Povzbuzena triumfem v klasickém závodě mezi kanoistkami vtrhla do boje v nové olympijské disciplíně, v níž se z rampy spouštějí současně čtyři závodníci a bojují o dvě postupová místa.

Oklepala se, dojela do cíle, ale za ním se hned chytala za hlavu a ruku měla od krve. Rychle zamířila na ošetření, do finále zbývala zhruba čtvrthodina. „Všechno jsem tam nechala, běžela do sanitky. Tam jsme se rozhodovali, jestli pojedu. Ale když už jsem se rozhodla, že pojedu, tak jsem chtěla být nejlepší,“ popisovala své odhodlání, s nímž šla na start finále.