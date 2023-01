Biatlonové tabu, o kterém se nemluví. I chlapi mají problém, přiznává švédský šampion

I na české biatlonové scéně bylo v nedávné minulosti téma výživy a jejích poruch velmi žhavé, a to když po konci kariéry vydala Gabriela Soukalové svoji autobiografickou knihu, v níž popisovala své problémy s anorexií a bulimií.

„Chodil jsem na biatlonové gymnázium a cítil jsem, že v tomhle prostředí to může být pro mnohé hodně těžké. Částečně jde o sociální tlak, ale také o to, že chcete podávat nejlepší výkony a je snadné propadnout myšlence, že tělesná hmotnost hraje velkou roli," uvedl Samuelsson.

I když podle jeho mínění váha není v jeho sportu až tak zásadní. „Chci říct, že to není tak zásadní faktor, jak si spousta lidí myslí. Je jasné, že hraje svoji roli, ale někdy bývá vyzdvihován jako pomalu ten nejdůležitější. A tak to podle mě není. Spíš jde o taková ta poslední procenta z výkonu, když jste už na špičkové úrovni. Ale určitě to není tak velké téma, když jste na střední škole," vysvětloval švédský olympijský vítěz.