Český biatlon dál povede Hamza

"Mám spoustu chyb, jako jiní, ale udělám maximum pro to, aby biatlon zůstal úspěšným odvětvím," uvedl Hamza na svazovém webu.

Kandidaturu prý dlouho zvažoval. "Už proto, že mi byla nabídnuta možnost ucházet se o nejvyšší post v Mezinárodní biatlonové unii. Znamenalo by to však pro mě opustit veškeré struktury v našem domácím hnutí. A to jsem nemohl akceptovat," uvedl Hamza, který je od roku 2018 prvním místopředsedou IBU.