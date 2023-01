Je tu konec světa, ale já chytla spavou nemoc, směje se Davidová. Co říká o návratu hvězdy?

Jak vypadá biatlonová oslava v probíhající sezoně?

Dostala jsem dort i nějaké dobroty, ty se hodí vždy. (úsměv) A symbolicky jsme si připili.

Letos už jste nemohla slavit s Evou Puskarčíkovou, která má narozeniny stejný den.

Na oslavě chyběla, ve dvou to bylo veselejší. Ale pořád jsme v kontaktu a popřály jsme si.

Na Pokljuku jste cestovala hned po Vánocích a zůstáváte rovnou na závody, bylo příjemné, že odpadlo cestování?

Užila jsem si ho i tak, když jsme jeli na exhibici na Schalke, ale byla jsem ráda, že tu pak můžeme zůstat. Je to sem z Česka daleko, tak je fajn, že volný den neproběhl na cestách.

Cesty do Gelsenkirchenu na závody se skvělou atmosférou jste ale jistě nelitovala.

Tam to bylo naprosto skvělé. Na fotbalovém stadionu je to ještě něco jiného než s diváky na Světovém poháru. Jsou blíž a v uzavřeném prostoru, má to své kouzlo.

Jaké kouzlo má pro vás Pokljuka? Stála jste tu poprvé na stupních vítězů ve Světovém poháru, a hlavně získala světové zlato. Vaše oblíbené místo?

Mohlo by se to zdát, ale spíš ne. Samozřejmě mám tady hezké vzpomínky, ale nepatří mezi ty nejoblíbenější, mám to tu spojené s dlouhými soustředěními, na která jsme jezdili. A tady kolem nic není, skončí cesta a je konec světa. Takže ta soustředění moc neutíkala, není tu žádná zábava, ani kam se proběhnout…

V minulosti jste se zabavila učením, čím jste se odreagovávala teď?

Bylo fajn, že nám pobyt tady rozdělila ta cesta na Schalke. Jinak mi přišlo, že jsem přes Vánoce chytla nějakou spavou nemoc, tak jsem hodně odpočívala a spala. (úsměv)

Vánoce jste si doma mohla užít trochu víc než v předchozích covidových letech? Byť virózy řádí a i český biatlonový tým prořídl…

Právě, pořád jsem si dávala pozor, je třeba se hlídat. Ale s rodinou jsme se viděla, tak bylo fajn, když jsme mohli být pohromadě.

Už před Vánoci většinu Evropy zasáhlo oteplení a obleva, jak to vypadá na Pokljuce?

Sníh je tu spíš nastříkaný umělý. Louky, co bývaly pod sněhem, teď nejsou, ale tratě se daří držet v pohodě. Sníh je na nich sice mokrý, ale je ho dost.

Úvodní část sezony vám dodala uklidnění, že jste v dobré formě?

Začátek byl fajn, závody ve Francii už nebyly podle představ. Když se mi dařilo střílet, tak jsem se necítila dobře fyzicky, nebo bych na ledových plotnách potřebovala spíš brusle a nebyla jsem schopná jet. Takže odtamtud jsem neodjížděla s tak dobrým pocitem a budu tu zase nervózní jako před prvními závody. Jako by se začínalo od znova.

Ale zrychlení střelby jistě povzbudí, nebyla jste si jistá, zda ho přenesete i do závodů.

Určitě jsem za střelbu ráda, ale pořád to neberu jako samozřejmost. Zase jsem s tím malinko bojovala a i teď střelbě věnovala čas, abych pohodu získala zpátky. Je to dlouhodobý proces, nefunguje to tak, že lusknu prsty, druhý den se probudím a budu střílet rychleji.

Před sezonou jste měnila značku lyží, obměnil se servis. Polepšila jste si?

Až na pár výjimek jsme lyže v prvním semestru měli dobré, myslím, že trochu lepší než vloni.

V Pokljuce se do Světového poháru po zdravotních trablech vrátí královna minulé sezony Marte Olsbuová Röiselandová. Za jak dlouho může být zase v top formě?