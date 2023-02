Trapas, nebo sabotáž? Biatlonový olympijský vítěz sklízí za vysvětlení svého fiaska posměch

TV 2s skiskytingsekspert er sjokkert over kjempetabbe https://t.co/furVtiTKTY

„Pokud je Samuelssonovo vysvětlení správné, pak se asi musel stát obětí sabotáže, ale to není moc pravděpodobné. Navíc zbraně se někde neválí jen tak bez dozoru, takže to není tak, že k nim má kdekdo přístup. Je neuvěřitelné, že se něco takového stane na MS," dobíral si Švéda Björndalen.

„Každopádně kontrola pušky je absolutní základ pro každého už na národní úrovni. A to vůbec nemluvím o mistrovství světa," nešetřil švédského reprezentanta Björndalen.

Trable svého konkurenta moc nechápal ani Johannes Dale. „Takový problém byste měli odhalit už při nástřelu. Jinak by se musely šrouby povolit těsně před závodem, a to se mi zdá dost divné," pochyboval Nor.