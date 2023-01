Balík milionů shrábli Norové, ostatní lyžaři berou jen zbytky. Němci volají po kvótách

Při absenci vyloučených Rusů norští lyžaři zbytek konkurence podle očekávání válcují, a to se pochopitelně projevuje i na získaných prize money. Z celkového balíku peněz brali samotní Norové dohromady 68 procent.

Individuálně má zatím suverénně nejvyšší výdělky z prize money vítěz Tour de Ski a druhý muž průběžného pořadí SP Klaebo, jenž si už připsal v přepočtu 4,6 milionů Kč hrubého. Druhý je jeho krajan a lídr SP Pal Goldberg, jenž je na poloviční částce, v těsném závěsu za ním je co do příjmů Simen Hegstad Krüger.

V elitní desítce nejlépe vydělávajících běžkařů jsou jen dva závodníci mimo Norsko, a to čtvrtý Ital Federico Pellegrino a desátý Francouz Richard Jouve.

Absolutní dominance Norů bývá označována pro tento sport jako škodlivá. Šéf německého lyžování Peter Schlickenrieder třeba přišel s návrhem, že by měly být zavedeny limity na počty Norův závodech, aby se dostalo na předních příčkách i na ostatní.

„Z každého státu by měli jet maximálně čtyři závodníci, navíc by možná mohl jet poslední vítěz Světového poháru nebo mistr světa. A dost. Já přeji Norům, že mají nejlepší závodníky na světě, ale nedává moc smysl, aby prvních dvanáct závodníků bylo z jedné země, lidé pak ztrácejí zájem," uvedl například pro televizi NRK šéf německého běžeckého lyžování Peter Schlickenrieder.

Sami Norové se ale nad jeho nápady jen usmívají. „No, na to asi nemám co odpovědět. Snad jen, že napjatě očekávám, s čím dalším Peter Schlickenrieder přijde. Víc na to asi nemůžu říct," glosoval Němcův návrh kouč Norů Arild Monsen.