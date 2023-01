Tour půl roku po porodu? Překvapilo mě, že únava byla menší, přiznává Razýmová

S každým závodem je to lepší, když vydržím vyšší tempo. Hlavně v posledních dvou etapách jsem měla pocit, že jsem začala finišovat zbytečně pozdě a že bych mohla začít i dřív. Ale bála jsem se, aby mi nedošlo a nebyl to průšvih.

Je pravda, že těžší start jsem mít nemohla, bylo by lepší se vracet na nějakém víkendovém Světovém poháru, ale vyšlo to tak a já byla ráda, že můžu naskočit. A překvapilo mě, že ve finále jsem byla unavená mnohem méně než na předchozích Tour. Asi jak bylo tělo nastavené v módu, že se pořád něco děje, nestihne se nalaďovat na odpočinek a je to lepší. I den po Tour se cítím v pohodě, i když přesun s balením do aut byl náročný.