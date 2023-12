Jedna etapa a konec. Tour de Ski pokračuje bez české jedničky

Novák, jenž v úvodu sezony zazářil druhým místem ve finské Ruce, ochořel na závodech v Trondheimu a chtěl naskočit do Tour, aby se co nejméně propadl ve Světovém poháru, v němž je seriál štědře bodován. Ve sprintu volně se ale o osm míst do postupové třicítky z kvalifikace nevešel.