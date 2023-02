Změna plánu! Adamczyková jde do boje o medaile už o dva dny dřív

Změna programu přitom českým nadějím úplně nepomohla. "Samotný závod se jede na pre-heaty, do kterých budou závodníci nastupovat podle FIS bodů, což nám moc nehraje do karet. Naši dva nejlepší jezdci, Eva Adamczyková i Radek Houser, mají vinou zranění bodů málo, tím pádem budou rozjížďky jezdit s výše postavenými závodníky, než by jeli, kdyby byli nasazeni," popisoval kouč.

Závodníci i realizační tým se nenadálé změny snaží brát s nadhledem. „Jak Evka (Adamzcyková) poznamenala, krizový den na kopci bývá ten třetí. A my jedeme už druhý den, tak jí nestihne být špatně a nebude unavená. Myslím, že to nebude hrát roli, ale je to dobrá poznámka," odlehčoval situaci Jelínek. „Snažíme se co nejvíc zregenerovat a přizpůsobit se těmto změnám," podotkla po úterních jízdách Adamczyková.