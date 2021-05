COOL liga měla na programu kompletní kolo. V akci byly všechny celky

O úvodním duelu dne se hovořilo jako o souboji favorita s velkým outsiderem, první mapa tomu ale vůbec nenasvědčovala. DEFEATERS se dostali dokonce do vedení 13:6 a moc nechybělo, aby získali svoji Mirage. Po změně stran se však přece jenom eSuba chytila a dovedla první mapu do prodloužení. Tam už ale opět dominovali DEFEATERS, kteří tak překvapivě šli do vedení. Favorit se však ztrátou nenechal zastrašit, přece jenom nešlo o jeho první ztrátu v soutěži, a následující dvě mapy už byli v jeho režii. Výhra pouze za dva body sice může v konečném zúčtování mrzet, výkonnostně však eSuba vypadala postupně čím dál tím lépe.

Ve druhém zápase byly motivace zcela odlišné. Dark Tigers potřebovali vyhrát, aby stále zůstali ve hře o play-off, zatímco ENTERPRISE esports si jako první mohli s předstihem vyřazovací boje zajistit. Série začala opravdu vyrovnaně a rozhodnout volbu DTG muselo až prodloužení, druhé v dnešním hracím dni. Díky silné obraně však do vedení v sérii šli ENTERPRISE. Poté se ale přešlo na jejich oblíbenou mapu a průběh první strany podle toho vypadal. Dark Tigers se však dokázali ještě dostat do hry a byli pro EP vyrovnaným soupeřem. Koncovka už ale opět patřila favoritovi, který se výhrou 2:0 stal prvním potvrzeným postupujícím do play-off deváté sezóny.

Třetí duel znamenal zřejmě nejdůležitější souboj o play-off. Sampi.Tipsport i ECLOT jsou totiž na hraně, takže každý bod je pro ně klíčový. ECLOT na své mapě Dust 2 získali pět z úvodních šesti kol, následně už ale takřka žádné nepřidali a po jednoznačném průběhu šel favorizovaný tým Sampi na svůj výběr. Na Mirage jsme v této sezóně ECLOT ještě neviděli, překvapivě jim však sedla. Stinxovi a spol. se podařilo hlavně za útok svého soupeře překvapovat, takže se šlo na decider. Tam jsme se ale vrátili zpět na Dusta. Pechyn zmasakroval soupeře v prvním kole a ve stejném duchu se vezlo celé Vertigo, na kterém Sampi jednoznačně zpečetili výhru.

Podle bookmakerů měl sobotní den uzavřít jednoznačný souboj, výkony eEriness MARVO však jdou hodně nahoru a nebojí se vůbec nikoho. Role outsiderů jim sedí a využívají toho poslední dobou na výbornou. Také tady se nezalekli Entropiq a na úvodní mapě Dust 2 dokonce vyhráli první stranu 9:6. Útok ale favoritům vycházel na jedničku a bezradní eEriness věděli, že musí zazářit na svém Overpassu. Na něm se jim dařilo držet se na dostřel, načež se sérií sedmi vyhraných kol v řadě dokonce dostali do vedení. Koncovka už díky entry fragům patřila opět Entropiq, EE se však nemají za co stydět, i když jim tímhle definitivně utíká play-off