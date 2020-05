Apel adresovaný klubům: Ligu dohrajte, zajistíme prostředky i třeba videorozhodčí

Restart první i druhé ligy je zatím naplánován na 25. května, ale své ano k pokračování obou soutěží i v červenci musí vyslovit kluby.

„Využijte všech možností k dosažení dohody, aby se liga dohrála podle pravidel stanovených na začátku soutěže," obrátila se na ně společnost O2, jako partner nejvyšší domácí fotbalové soutěže, který vysílá drtivou většinu ligových zápasů.

„Prodloužení sezony s sebou přináší určité komplikace, ale i ty mají svá řešení. Návrat do normálu, i když s kompromisy, je ale tím nejlepším a jediným, co fotbal sám pro sebe a vlastně i celou společnost může udělat," připojil se s apelem David Vaněk, ředitel sázkové kanceláře Fortuna, která je sponzorem obou nejvyšších soutěží.

„Nejde spoléhat, že koronavirus najednou zmizí, fotbal se musí připravit a přizpůsobit, jako všechna dalších odvětví naší ekonomiky," připomněl zástupcům klubů a přidal i vypovídající vzkaz ze své branže.

„I na to, že se liga v probíhající sezoně dočká svého vítěze, se sázelo. Zatímco na kladnou variantu bylo přijato přes milion korun, na zápornou, znamenající anulování ročníku, činí sázky pouhých osm tisíc korun. Předpoklady sázkařů jsou tedy zcela jednoznačné."

„Fanoušci si zaslouží poznat ligového mistra, postupující do evropských pohárů a užít si v této složité době alespoň trochu radosti," připojil se výkonný ředitel stanice O2 TV Sport Marek Kindernay a ujistil, že jeho lidé jsou na restart ligy připraveni a budou ligové zápasy vysílat v obdobném režimu, jako před přerušením soutěží.

„Samozřejmě s tím, že budeme respektovat vládní nařízení o shromažďování osob a jejich počtu. Přímo v prostoru stadionů by se pak pohybovalo maximálně 15 televizních pracovníků - dva komentátoři, reportér, kameramani a další technici. Předzápasové studio by se přesunulo ze stadionu do O2 areny," představil nachystaný scénář

Rozhodčí Emanuel Marek zkoumá videozáznam .

Vlastimil Vacek, Právo

Zároveň nabídl fotbalovým klubům možnost využít i videorozhodčích.

„Díky našim moderním přenosovým vozům mohou být na ligová utkání videorozhodčí opět nasazeni," potvrdil.

„I my jsme do jednání s LFA nabídli participaci a pomoc se zajištěním potřebných zdrojů," připojil se i David Vaněk s tím, že jednou takovou formou pomoci je i finanční spoluúčast na testování hráčů.

Jeho společnost tudíž očekává od úterního grémia nejen souhlas s dokončením aktuálního ligového ročníku, ale i odpovědi na otázky dotýkající se bezpečnosti, formátu a termínů.