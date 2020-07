Vyšehrad - Brno 2:7 Brno si s chutí zastřílelo a ztrácí na vedoucí Pardubice bod

Brno v soutěžním utkání nastřílelo sedm branek poprvé od října 2010, kdy ještě v první lize doma rozdrtilo Slovácko 7:0. Na Strahově se blýskl hattrickem Čermák, dvě branky vstřelil Pachlopník. Zbrojovka navázala na minulou vysokou výhru 6:1 nad Žižkovem a připsala si čtvrté vítězství po sobě.

K prvnímu místu, které jako jediné znamená postup do nejvyšší soutěže, však mají nadále blíž Pardubice. Východočechům stačí bez ohledu na výsledky Brna vyhrát dva z posledních tří zápasů. Zbrojovka si už dříve zajistila minimálně druhé místo, které stejně jako třetí příčka zajišťuje účast v baráži o první ligu.

Boj o třetí pozici se zúžil na dva kluby - Duklu a Hradec Králové. Výrazně blíž jsou k ní Pražané, kteří mají dvě kola před koncem na čtvrté Východočechy k dobru pět bodů. Dukla sice na půdě nováčka Líšně po poločase prohrávala 1:2, ale po změně stran stav otočila. Vítězný gól vstřelil v 82. minutě Jakab. Tým z Julisky naplno bodoval popáté za sebou.

Hradec doma s Ústím nad Labem rozhodl o výhře 1:0 dokonce až v 88. minutě, kdy se prosadil střídající Král. Jihlavě už k udržení naděje na třetí místo nestačil ani domácí obrat proti Prostějovu a vítězství 3:2. Šanci na baráž definitivně ztratil také Žižkov, který potvrdil pokles formy a doma nečekaně podlehl Vlašimi 0:1.

Vzhledem k výskytu koronavirové nákazy v prvoligové Karviné není jisté, že se baráž o nejvyšší soutěž odehraje. Pokud by se nadstavbová skupina o záchranu, v níž Slezané bojují o udržení, nemohla dokončit, podle aktuálních řádů by postoupil mezi elitu jen vítěz druhé ligy a baráž by se zrušila.

Ligová fotbalová asociace, která řídí v Česku profesionální soutěže, se zatím k situaci blíže nevyjádřila. Pouze odložila všechny tři sobotní zápasy prvoligové skupiny o záchranu na neurčito.