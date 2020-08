Francouzský legionář Dramé měl namířeno pod Ještěd, nakonec se ale upsal Zlínu

Akci kulový blesk evokovala cesta mladého francouzského legionáře Youba Dramého z druholigového Ústí nad Labem na scénu nejvyšší fotbalové soutěže. Původně měl totiž namířeno do Liberce, takže ještě v pondělí se počítalo s tím, že se Severočechy odjede na soustředění do Rakouska, během pár hodin však bylo všechno jinak. „S Libercem jsme o přestupu skutečně jednali, ale k dohodě nedošlo,“ potvrdil sportovní manažer ústeckého klubu Petr Heidenreich poté, co se dvaadvacetiletý záložník upsal Zlínu.