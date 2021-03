Trenér fotbalového Hradce otevřeně o COVIDU: Čtyři dny jsem nevěděl o světě!

„Pokud mám být upřímný, ani v nejhorších představách jsem netušil, že mě to takhle zaskočí. Cítíte, že na vás něco leze, máte v podvědomí, že se něco děje ještě než to potvrdí výsledek testu," říká v rozhovoru pro klubový web Frťala, který měl několik dnů vysokou teplotu.

„Čtyři dny jsem nevěděl o světě, proležel jsem je v horečkách. Pátý, šestý den jsem ztratil chuť a čich, prožíval jsem ty zkušenosti jiných, o kterých jsem předtím jen poslouchal. Hlavně se mi ale pořád chtělo spát," doplňuje 50letý Slovák.

V hlavě se mu prý motá spousta emocí. Je však šťastný, že už může být zase s týmem. „Hodně lidí mi volalo, jak na tom jsem, čehož si opravdu vážím. Dobré vzpomínky na poslední období ale nemám. Jsem skoro tři týdny po pozitivním testu a pořád mi není tak, že bych si řekl, že už jsem v pohodě," podotýká Frťala.

V době, kdy byl mimo hřiště, pomáhal na dálku s trénováním svému asistentovi Ondřeji Prášilovi. Teď je pro změnu na telefonu Prášil. Frťala má k ruce klubovou legendu Pavla Krmaše, borce, který strávil podstatnou část kariéry v bundesligovém Freiburgu.

S Prášilem se v karanténě dokonce překrývali

„Ještě jsem v trenérské kariéře nezažil, abych nebyl s mančaftem. Dokonce jsme se dostali i do fáze, kdy jsme se s Ondrou v karanténě překryli a neměl kdo trénovat. Využili jsme Pavla Krmaše, ten byl vlastně tři dny hlavním trenérem Hradce. Byli bychom rádi, aby tady jednou byl u áčka s námi, věřím, že k tomu čas dozraje," prohlašuje Frťala.

Votroci, kteří po úvodním jarním duelu (prohra 1:2 v Líšni) museli do karantény, by se mohli vrátit do bojů o postup do první ligy příští víkend. Hráči se nyní po skupinkách vracejí do tréninku. „Máme víc informací než před půlrokem, rokem, jsme ještě o to opatrnější, protože to je strašák. Dáváme si pozor na to, jak zatížit hráče, jak dlouhý by ještě měli mít klidový režim. Zdraví je nejdůležitější," dodává Frťala.