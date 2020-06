Jako bychom ani nehráli o titul, posteskl si brankář Kolář, když Slavia klopýtla v Ostravě

Dvakrát jste v Ostravě vedli, přesto se domů vracíte s bodem za remízu 2:2. Jste hodně zklamaný?

Jeli jsme do Ostravy pro tři body. Ale nehráli jsme jako zkušený tým. Měl jsem pocit, jako když nejsme mužstvo, které hraje o titul. Bylo to neslané nemastné. Nikdo si nevážil šance v sestavě. A naprosto hloupě jsme dvakrát inkasovali.

V čem byl největší problém?

Měli jsme to lépe organizovat, poprat se více o výsledek. Zápas jsme Baníku usnadnili. Domácí využili nabídnutou příležitost, a proto si odvážíme jenom bod.

Zatímco do přestávky výkon Slavie nebyl ideální, po pauze jste měli drtivou převahu, ovšem bez větších příležitostí ke skórování. Šlo o výsledek precizní defenzivy Baníku?

V Ostravě je to vždy těžké. Hrají v defenzivě velice organizovaně, mají vysoké hráče. Tentokrát navíc byli domácí hráči hodně zalezlí, moc prostoru nebylo. Střídající Lukáš Masopust a Standa Tecl naši hru oživili, ale pořád jsme to nebyli my. O to více mě mrzí, když si necháme vítězství proklouznout mezi prsty. Vedeme ve čtvrté minutě nastavení a stejně to nedohrajeme...

Zatímco v předešlých čtyřech zápasech jste udržel čisté konto, tentokrát Slavia dvakrát inkasovala, přičemž obě branky padly po standardních situacích. Jste z přístupu spoluhráčů k jejich bránění rozčarovaný?

Dostali jsme snad první gól z rohu po zakončení hlavou, co jsem ve Slavii. Výšková převaha hrála pro Ostravu. Ale věděli jsme, kde je jejich síla. Přesto jsme nedokázali standardky ubránit. Řešili jsme to hloupě. Je to mrzuté.

Druhá Plzeň zvládla souboj se Zlínem vítězně, tudíž váš náskok v čele soutěže se ztenčil na šest bodů. Cítíte s blížícím se vyvrcholením soutěže v podobě nadstavby velký tlak?

Nesmíme dávat hlavu dolů. Máme pořád velký náskok. Fotbal hrát umíme, o čemž jsme v přímém souboji s Plzní přesvědčili, přestože tentokrát jsme tři body nezískali. Se Zlínem musíme naskočit na vítěznou vlnu a body zase sbírat.