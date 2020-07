Dokončení sezony je v ohrožení! Liga kvůli koronaviru zatím odloží tři zápasy skupiny o záchranu

"Čekáme na bližší a konkrétnější informace. Především na vyjádření krajské hygienické stanice," řekl serveru SeznamZprávy Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace, která řídí první a druhou ligu. V sobotu se měly hrát zápasy Zlín - Karviná, Příbram - Teplice a Opava - Olomouc.

Nákaza v Karviné může ohrozit dohrání nejvyšší soutěže. Kdyby musel do karantény celý tým, nemohl by dokončit sezonu podle plánu. Pokud by zhoršení epidemiologické situace nebo nesouhlas klubů znemožnily dohrání ročníku, neměl by být podle původních regulí vyhlášen mistr a z ligy by ani nikdo nesestoupil.

Situace dvě kola před koncem FINÁLE FORTUNA:LIGY ve skupinách o titul a o záchranu 🏆🛡️ pic.twitter.com/Nbvu3LRRmW — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) June 29, 2020

Titul si již před týdnem zajistila Slavia. Přijít by o něj neměla, i kdyby se skupina o záchranu nedohrála. V květnu inovované řády totiž ustanovují, že pokud bude dohrána skupina o titul, určení mistra by skupina o záchranu nijak narušit neměla.

Situace v Karviné však komplikací samozřejmě je. „Pokud by byla na klub uvalena striktní a plošná čtrnáctidenní karanténa, už by bylo stanovení náhradních termínů řešitelné jen velmi obtížně," netají Svoboda. Vždyť nová sezona má začít již kolem 20. srpna.

Pokud by skupina o udržení zůstala nedohrána, odpadla by baráž a z první ligy by neměl nikdo sestupovat. Naopak postoupit by měl vítěz druhé nejvyšší soutěže. Pak by se počet účastníků prvoligové soutěže v ročníku 2020/21 rozšířil na 17 týmů.