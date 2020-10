Rambo dal hattrick, trenér Hoftych mu hrozí pokutou

Zápas jste vyhráli díky vašemu prvnímu hattricku v kariéře, který jste završil druhým gólem z penalty. Byl jste před ní nervózní, když byl hattrick tak blízko?

Sice je to můj první hattrick, ale nervózní jsem nebyl. Při druhé penaltě jsem si už celkem i věřil. I kdybych ji nedal, tak se de facto nic nestalo. Šlo spíš o mě, hattrick jsem chtěl dát a mám to za sebou. Děkuji Kamilovi, že mi ji nechal. Na penalty je přeci jen určený on. Ale ukázal, že je hodný kluk a nechal mi ji kopnout. Kluky asi pozvu na večeři.

Musel jste si tedy druhou exekuci prosadit?

(usměje se) Chtělo nás ji kopat víc, Imad (Rondič) chtěl dát první gól v lize, Kamil už chtěl taky kopat... Ale přeci jen jsem tam nejstarší, takže jsem je trošku přemluvil, abych kopal já. Měl jsem šanci na hattrick, takže mi ji nechali.

Jak jste si užíval skandování fanoušků, kteří vás před penaltou vyvolávali?

To je pro mě asi nejvíc! Kdykoliv nastupuju, i po zápase je to skvělý. Tohle si opravdu užívám a je bomba, že jsem se do Liberce vrátil. Jen je škoda, že teď budeme hrát pár zápasů bez fanoušků. Doufám, že to bude na co nejkratší dobu. Jak mně, tak i celému týmu pomáhají. Strašně moc si toho vážím.

Jde o váš nejpovedenější zápas v kariéře?

Gólově určitě. Po herní stránce jich bylo určitě víc. Ale útočník se hodnotí podle toho, kolik dá gólů. Teď jsem dal tři, takže to všichni budou hodnotit kladně. Na výkon se nikdo pomalu ani nekoukne. Podívají se do novin, uvidí tři góly, takže si řeknou, že asi dobrý.

Znovu jste jen střídal, jak vám sedí role žolíka?

S trenérem se bavíme neustále a vím, jaká je má role. Nevím, ale možná kdybych třeba trenérovi řekl, že se cítím výborně, dá mě tam od začátku. Jenže po čtvrtku to přeci jen nebylo ideální. Fakt jsme se vydali. Dohodli jsme se proto, že tam půjdu v průběhu zápasu. A trenér měl šťastnou ruku.

Jste teď po návratu do Liberce herně zase po letech v pohodě?

Hlavně mi tam padají góly, což si užívám. Ale herně tam pořád vidím rezervy, může to být lepší. Ale stále je teprve začátek sezony. Ovšem už jsem se do toho dostal a je to dobrý. V útoku jsme čtyři kvalitní útočníci. Csáno hrál poprvé v základu a hrál výborně, musím ho taky pochválit. Trenér má z čeho vybírat a já jsem rád, že šanci dostávám.