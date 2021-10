Slavia potřebuje konečně zabrat venku. Jenže stále bojuje s obří marodkou

Ferencváros Budapešť, Legia Varšava a Feyenoord Rotterdam. To byly postupně tři zastávky v předkole Ligy mistrů, play off Evropské ligy a Konferenční lize, při nichž tým trenéra Trpišovského vyšel bodově naprázdno.

Jenže Maccabi v létě po deseti letech slavilo zisk mistrovského titulu. A Slavii nutí k obezřetnosti loňský karambol na půdě Hapoelu Beer Ševa, tím spíše, že čtvrteční soupeř představuje přeci jen vyšší level.

„Loňskou pořádku chceme jednoznačně odčinit," neskrýval Jindřich Trpišovský, trenér Slavie, že zápas na půdě Beer Ševy (3:1) mu stále leží v žaludku.

Maccabi je přitom výkonnostně ještě kvalitnější. „Někteří hráči jsou v týmu dlouho, takže jsou sehraní. Mají skvělý represink po ztrátě míče, v pěti šesti lidech okamžitě atakují soupeře. Mají velice silné individuality směrem dopředu, skvělého hráče Cheryho, který je velmi fotbalový. V poslední době hodně měnili rozestavení. Velmi dobře pracují do defenzivy, jsou silní ve středu hřiště, v soubojích," vyzdvihl přednosti protivníka Jindřich Trpišovský, trenér Slavie.

Dvanáct zraněných

Ta se musí vypořádat znovu s obrovskými zdravotními problémy. „Máme dvanáct zraněných hráčů, z toho sedm obránců, kteří zůstali doma. Ale předem nic nevzdáváme," připomněl Trpišovský porážku 1:3 s Beer Ševou v Evropské lize.

Slavii tíží zejména složení defenzivní řady. I proto se upíná k návratu švédského mladíka. Aiham Ousou by měl vytvořit stoperskou dvojici s Tarasem Kačarabou. Nikdo jiný do středu obrany k dispozici není. „Oba stopeři byli uschopněni dříve, než by správně měli být. Pokud by se něco stalo, máme dvě záložní varianty. První zahrnuje nasazení Alexe Baha, druhá Dana Samka," připustil Trpišovský, že v krajním případě využije na postu stopera buď dánského krajního zadáka nebo mladého záložníka.

Taras Kačaraba ze Slavie Praha

Vlastimil Vacek, Právo

Zatímco Slavia hraje skupinu evropských pohárů popáté v řadě, Maccabi Haifa se do skupiny vrátila prvně od roku 2013/14. I proto izraelský tým netají ambice zůstat v osudí co nejdelší dobu, jenže zatím má na kontě jediný bod. A v konfrontacích s Feyeenoordem i Unionem Berlín nevstřelila ani branku.

„Bude to vyrovnaný zápas, ve kterém rozhodne hra v pokutovém území, naše efektivita a schopnost ubránit ofenzivní hráče Maccabi v našem vápně," přemítal Trpišovský.

Pro Slavii je velkou výzvou fakt, že Maccabi Haifa doma v pohárové Evropě neprohrála v žádném z posledních dvanácti zápasů.