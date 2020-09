Velký přestup nechal český stoper Petrášek. Těší se na borce, který dal gól Realu Madrid

Na začátku soutěže jste těsně prohráli s polským mistrem, pak ale přišly přesvědčivé výhry v poháru i lize. Co zatím říkáte na formu týmu?

I přes prohru s Legií si z toho zápasu bereme víc pozitiv, hráli jsme velmi dobře, ale nakonec to na body nestačilo. Další dva zápasy jsme předvedli velmi dobrý výkon a oba jsme také zaslouženě vyhráli.

V minulé sezoně jste byli nováčkem soutěže a cílem byla hlavně záchrana. Jaké jsou ambice týmu pro letošní sezonu?

Stále musíme být pokorní, ale cítím, že jdeme neustále nahoru. Snažíme se držet naší filozofie a soustředit se na nejbližší zápas. Určitě chceme skončit lépe než v premiérové sezoně. Rádi bychom se dostali do nejlepší osmičky.

Berou vás ostatní týmy s větším respektem?

Cítím, že ano. Naše taktika se nemění, opíráme se o styl se třemi středními obránci. Myslím, že zbytek ligy nás vnímá jako tým, který má svůj vlastní styl, je silný na balonu a chce kontrolovat hru. Navíc jsme velice silní ve standardních situacích. Při každé z nich cítím, jak je protivník soustředěný a brání nás na sto deset procent.

V polské lize jste měl nejvíce vyhraných vzdušných soubojů, ze standardek střílíte spousty branek a byl jste i v nominaci na obránce sezony. Dávají si na vás soupeři větší pozor?

Vnímám to už od začátku toho, co hrajeme Ekstraklasu, ale aspoň díky tomu mají spoluhráči více prostoru. Pro mě osobně už teď opravdu není jednoduché se prosadit, když na mě při standardkách většinou visí dva chlapi. Ale něco tam spadlo a hlavní je, že to pomáhá týmu. Musíme neustále vymýšlet nové věci, aby nás nebylo jednoduché přečíst. Věřím, že nám to tam bude padat dál.

Pomoci by měly i zajímavé posily...

Klub se snaží jít neustále dopředu, je to cítit v každém přestupovém období. Teď jsme udělali hlavního útočníka lotyšské reprezentace, máme nového obránce z ruské Premier League, poslední velkou posilou je Ivy Lopéz, který hrál ve Španělsku, měl přes čtyřicet startů v La Lize, dokonce dával gól Realu Madrid. To všechno jsou borci, kteří se skvěle zakomponovali do naší taktiky. Věřím, že nám pomohou.

Co hráče ze Španělska dokáže přesvědčit, aby šel hrát polskou ligu?

Ivan cítí, že v 26 letech už má svoji šanci v La Lize za sebou. Proto teď zvolil ligu, která je mnohdy pro podobné typy odrazovým můstkem buď do dobrých evropských soutěží, nebo do lig, kde je to spíše o zabezpečení, jako jsou třeba soutěže v Asii. Je to kreativní a velmi zkušený hráč, moc se na něj těším.

A jedno odlehčení na závěr. V loňském vydání počítačové hry FIFA jste byl hodnocen mezi top 10 hráči s největší silou v osobních soubojích. Byl jste tak po bok světových es, jako jsou Lukaku nebo Koulibaly. Teď se blíží vydání nové edice hry, už jste si zjišťoval, jak na tom s hodnocením budete letos?

Je to taková sranda, spousta lidí mi minulý rok psala, že jsem v tom žebříčku. Těšil jsem se na svoji kartu, ale bohužel chlapci z EA ocenili pouze moji silovou vybavenost. (směje se) Doufám, že v dalším ročníku budu mít o trošku silnější kartu a že z té TOP 10 nezmizím. Nikde mi za to jídlo v restauraci zadarmo nedají, ale špatná reklama to taky není. Jak jsem řekl, je to pro mě ale spíš sranda, než že bych se tím nějak zabýval.