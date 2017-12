Nejkrásnější dárek? Sexy fanynka to po výhře svých miláčků pořádně rozjela

El Clásico bylo vánočním fotbalovým hitem pro fanoušky na celém světě. Real Madrid dostal nařezáno, prohrál 0:3 a Barcelona se spolu se svými příznivci topila ve štěstí. Obránce Piqué neváhal za víno utratit 136 tisíc korun, když tvrdil, že peníze určitě stojí za to, když se vyhraje nad velkým rivalem.

Football: Elle célèbre sensuellement la victoire du Barça - Judit Benavente, fan du FC Barcelone depuis sa première heure, a fait part de son bonheur à ses fans en publiant différentes photos suggestives après la victoire de son équipe face au Real Ma... https://t.co/QNUrtnmmR5 — Actualités Suisse (@SuisseSUI) 27. prosince 2017

A pořádně to rozbalila také jedna z největších fanynek Barcy - modelka Judit Benaventeová. Kráska, která fotila pro prestižní magazín Playboy, na oslavu vítězství zveřejnila na internetu pořádně žhavé fotky.

Fanoušci nestačili zírat a možná byli stejně nadšení jako ve chvíli, kdy lovil míč ze sítě brankář Realu. No řekněte, že to modelce oděné jen do kalhotek, slušelo... A jelikož se hrál zápas 23. prosince, byl to pro řadu fanoušků i krásný dárek pod stromeček.