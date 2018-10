Trefený rozhodčí autorem gólu! Svět se baví fotbalovou groteskou z Dagestánu

Balón mu nafackoval, a ještě byl za padoucha, že se od něj odrazil do sítě. Rozhodčí je ve fotbale součást hry, takže kuriózní gól mu připsán nebude. Ale zasloužil by si, chudák, aby byl do zápisu jako autor uveden. Neuvěřitelný příběh jedné penalty z Dagestánu připomíná nefalšovanou grotesku. V přiloženém videu se můžete podívat na kuriózní gól, jemuž se směje celý svět.