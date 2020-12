Zemřel Otto Barič, kouč Chorvatů, Rakušanů či Panenkova Rapidu

Ve věku 87 let v neděli zemřel chorvatský fotbalový trenér Otto Barič, bývalý kouč reprezentačních výběrů své vlasti, Rakouska a Albánie. O jeho smrti informoval chorvatský svaz, podle médií zemřel v záhřebské nemocnici na komplikace spojené s nákazou koronavirem.

Chorvatský národní tým dovedl na Euro 2004, ale proslavil se zejména v Rakousku, kde slavil velké úspěchy na klubové úrovni. S Wackerem Innsbruck, Salcburkem a Rapidem Vídeň získal dohromady sedm mistrovských titulů.

S Rapidem triumfoval třikrát, k tomu prvnímu v sezoně 1982/82 dovedl i Antonína Panenku, který pod jeho vedením hrál za Rapid až do roku 1985. Společně také třikrát ovládli Rakouský pohár a v sezoně 1984/85 zažili neúspěšné finále Poháru vítězů pohárů proti Evertonu (1:3). Oba byli také letos zařazeni do ideální jedenáctky rakouské ligy z 80. let, Panenka jako hráč a Barič jako kouč hvězdného výběru.

Se Salcburkem hrál Barič v roce 1994 také finále Poháru UEFA proti Interu Milán (0:2). Ve své zemi získal titul a pohárovou trofej s Croatií Záhřeb. Působil i ve Stuttgartu, Fenerbahce, Linci či Štýrském Hradci. Jeho posledním angažmá byla albánská reprezentace, u které skončil v roce 2007.