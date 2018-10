Karviná přehrála Táborsko až po přestávce. Jako bychom měli svázané nohy, přiznával stoper Krivák

Ne úplně hladce proklouzli do osmifinále MOL Cupu fotbalisté Karviné. Předposlední tým druhé ligy Táborsko porazili 2:0, roli favorita začali potvrzovat ale až ve druhém poločase. Do vedení šli domácí krátce po přestávce zásluhou hlavičkujícího Panáka, druhý gól přidal po minutě na hřišti střídající Ba Loua.

„V prvním poločase nám chyběl větší pohyb a klid ve finální části. Bylo důležité, že jsme dobře vstoupili do druhé půle, tím gólem jsme se uklidnili a měli jsme to pod kontrolou. Ale měli jsme přidat ještě nějaký gól," řekl trenér Roman Nádvorník, který přišel do Karviné před touto sezónou právě od týmu Táborska.

„Byl jsem tam dlouho a mám k tomu mančaftu jiný vztah, ale nehleděl jsem na to, kdo proti nám stojí. Chtěli jsme po nepovedeném utkání s Duklou v lize vyhrát a to se povedlo," dodal Nádvorník.

Pohárové utkání bylo pro trenéra příležitostí poslat do hry méně vytížené hráče z lavičky. Teprve podruhé se v základní sestavě Karviné objevil stoper Ján Krivák. „Jasně, že bych chtěl hrát více. Ale situace je tady teď taková, jaká je. Stoperská dvojice (Filip Panák a Marek Janečka - pozn. red.) hraje dobře, proto si musím počkat," krčil rameny 25letý čistokrevný obránce.

Velmi dobrým výkonem v poháru trenérovi trochu zamotal hlavu. „Jsem rád, že jsme to utkání zvládli, protože to nebylo snadné. Byl to soupeř z druhé ligy, určitě velmi namotivovaný. Neměl co ztratit, my naopak ano. První poločas se nám nedařilo hrát to, co jsme chtěli, ale naštěstí jsme hned na začátku druhé půle dali gól a potom jsme soupeře k ničemu nepustili," popisoval Krivák.

Zároveň ale přiznal, že po první půli, ve které si Karviná nevypracovala žádnou větší příležitost, nálada úplně dobrá nebyla. „Bylo to trošku takové... nevím, jestli na náš výkon neměla vliv ještě ta nevydařená neděle s Duklou. Měli jsme docela svázané nohy. Naštěstí se to ve druhém poločase změnilo, za což jsme rádi," oddychl si Krivák.