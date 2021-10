Blíží se konec jedné éry? Ronaldo se vyjádřil ke konci kariéry

I Cristiano Ronaldo jako pětinásobný držitel Zlatého míče se potýká s kritikou. Ačkoliv fanoušci byli jeho příchodem do Manchesteru United zcela nadšeni, tak podle některých analytických ukazatelů patří k nejhorším útočníkům celé Premier League. Takto vyšel třeba z analýzy serveru The Athletic srovnávající nejlépe presující forvardy.

A aby toho nebylo málo, tak v poslední době přibyla vlna spekulací o tom, zda portugalská superhvězda zvažuje konec kariéry v reprezentačním dresu. Hvězda Manchesteru United v rozhovoru pro Sky Sports okomentovala celou situaci: „Ale proč? Myslím, že ještě nepřišel můj čas. Nejde o to, co lidé chtějí, ale co chci já. Až budu cítit, že nejsem schopný běhat, driblovat, střílet, když je energie pryč... ale pořád to mám, takže chci pokračovat, protože jsem pořád motivovaný.“

„Hlavní je dělat své věci tak, abychom já, moje rodina i fanoušci byli šťastní. Chci tu úroveň dostat ještě výš,“ řekl CR7 a poté dodal: „Mluvíte o Portugalsku, ale v Lize mistrů mám nejvíc gólů, nejvíc výher, asistencí... všeho. Ale já chci pokračovat. Rád hraju fotbal. Rád dělám lidi šťastnými.“