Duel Koukalů v Liberci vyhrál táta. Kdybychom pracovali spolu, asi bychom se zabili, říká junior

Pro oba to byl dráždivý souboj. Zdeněk Koukal starší coby sportovní ředitel Liberce proti svému synovi Zdeňku Koukalovi jako asistentovi Karviné. Po rodinném střetu se radoval táta, Slovan vyhrál těsně 1:0.

„Buďto bych šel se sklopenýma očima ze zápasu já, nebo on. A nakonec šel on," usmál se Zdeněk Koukal st. Stejně jako on debutoval v první lize v roli sportovního manažera, premiéru v nejvyšší soutěži si coby trenér odškrtnul i junior.

„Bylo to pikantní. Hned po losu jsem tátovi psal, že je škoda, že začne s nulou. Trochu se nám to vymstilo a bohužel jsme začali s nulou my," litoval po špatném startu sezóny asistent kouče Romana Nádvorníka, jehož tým prohrál gólem Jana Pázlera z 85. minuty.

„Oba jsme chtěli vyhrát, což se podařilo jemu. Pogratuloval jsem mu za to a tím to skončilo, liga jde dál, budeme si navzájem držet palce, ovšem my teď musíme zvládnout další zápasy," pověděl Koukal trenér.

Část rodiny asi fandila synovi

Komu drželi v rodině Koukalů palce více? „Jedna část rodiny asi fandila synovi. A někdo možná i mně," zhodnotil Koukal senior. „Mamka mi samozřejmě přála, ať vyhrajeme, ale jestli psala i tátovi, to nevím. Ale fandila mi i babička, takže z máminy strany asi spíš mě," culil se 34letý kouč.

Narodil se necelý rok poté, kdy jeho táta vyhrál s Bohemians titul. Sám v první lize odehrál 136 zápasů a vstřelil 19 gólů. Poslední utkání v dresu Příbrami v roce 2013.

„Jsem zase zpátky v první lize, z tohoto pohledu jsem si to užíval a na první zápas v Liberci se hodně těšil," prozradil bývalý mládežnický reprezentant, jenž musel kariéru hráče předčasně uzavřít.

Spolupráce v jednom týmu?

„Bohužel kvůli zranění kolene. Držel jsem to, co to šlo, snažil se hrát i přes bolest, ale už nešlo, abych po zápase nebo tréninku doma brečel bolestí a celou noc nemohl spát. Nerad, ale musel jsem kariéru skončit," pověděl bývalý hráč Bohemians 1905, Teplic, Žižkova, Příbrami, Ostravy či Plzně.

„Díky tátovi jsem měl odmala nalajnovaný, že budu u fotbalu, i když mě do toho nenutil. Bral mě na tréninky, když ještě hrával, takže s fotbalem jsem se sžil. Chtěl jsem u něj zůstat i po kariéře a mám štěstí, že si mě vytáhl Roman Nádvorník, když zjistil, že chci trénovat. Strašně si toho vážím, ale jsem teprve na začátku," poznamenal karvinský asistent.

Nesní o tom, že by jednou Koukalové spolupracovali v jednom týmu? Jeden jako hlavní trenér, druhý jako sportovní ředitel. „Myslím, že bychom se za chvíli asi zabili," vtipkoval později narozený. „Musím říci, že máme s tátou na fotbal podobný názory. Hodně mě toho naučil a řekl a pomáhá mi do teď. Když nevím, zavolám mu a některé věci probereme. Hodně na tátu dám, ale když se mi něco nelíbí, také se neshodneme," uzavřel Zdeněk Koukal junior.