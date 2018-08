Příbramský obránce Emmanuel Antwi slaví. Na Letné se trefil do sítě Sparty a zajistil středočeskému týmu bod za remízu 2:2.

Kdy jsme naposledy vedli tabulku? Nejeden fanoušek Sparty by v poměrně snadném testu propadl. Protože by si už nevzpomněl... Letenští se do čela vyhoupli naposledy téměř přesně před dvěma lety, když ve 4. kole sezóny 2016/17 doma 21. srpna porazili Jablonec 3:0 a na lavičce také seděl trenér Ščasný. Když pak o vedení přišli, už se na výsluní nikdy nevrátili.

Jakékoliv vítězství by Spartě k posunu na první příčku stačilo. Začátek se jí ovšem nepovedl. Po zákroku Skácela na Šurala se marně dožadovali penalty, rychlík Matoušek jim pláchl do brejku, předložil míč před branku Slepičkovi a exsparťan zřejmě i s přispěním bránícího Radakoviče poslal míč do sítě.

⏱️ Konec zápasu. Sparťané zaznamenali první ztrátu v ligovém ročníku po remíze 2:2 s Příbramí. pic.twitter.com/UlGA2yCu59 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 19. srpna 2018

Videorozhodčí ještě situaci v pokutovém území Příbrami přezkoumal, ale verdikt se nezměnil a hosté o překvapivé vedení nepřišli.

Podruhé naopak video domácím pomohlo. Potvrdilo Fantišův faul na Stanciua a Kanga nařízenou penaltu ve 38. minutě proměnil, přestože brankář Švenger si na míč sáhl.

Závěr poločasu byl plný událostí. Tetteh nejprve před prázdnou brankou netrefil míč, posléze však pláchl Treglerovi a příbramský hráč ho lapil jen za cenou červené karty. Stanciu pak z nařízeného přímého kopu trefil břevno a Radakovič z dorážky minul opuštěnou svatyni.

Oslabenou Příbram i po přestávce držel výborný brankář Švenger, další exsparťan v Csaplárově týmu.

Až na spolupráci dlouholetých rumunských souputníků nestačil. Chipciu si narazil míč se Stranciuem a pravý bek přesnou střelou k tyči a svou první trefou v rudém dresu přesilovku konečně využil.

Závěr byl ovšem šokující. Sparta spálila sérii šancí, utekl jí střídající Antwi a čtyři minuty před koncem vyrovnal.