Kladno jede, Jágr opět zabodoval

Hokejisté Kladna zdolali v 32. kole první ligy i díky dvěma asistencím Jaromíra Jágra doma Sokolov 5:2 a drží si stále v čele soutěže jednobodový náskok před Přerovem. Druhému týmu tabulky chybí do konce základní části jediný zápas, zatímco Rytířům ještě dva. Přerov porazil poslední Kadaň 3:1 a připsal si už osmou výhru za sebou. I přes porážku v Litoměřicích 3:4 postoupil do předkola play off jedenáctý Prostějov. Přímou účast ve čtvrtfinále si pojistily po Kladnu a Přerovu Jihlava a Vrchlabí.