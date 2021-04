HOKEJ ONLINE: Jágr a spol. se rvou o extraligu! Kladno otáčí zápas, drama vrcholí

Kouč Jihlavy Viktor Ujčík věří, že se jeho svěřenci nezaleknou velké šance. "Musím říct, že jsem radši jeden zápas od vítězství než jeden zápas od porážky," říkal po předešlém úspěchu na ledě Rytířů s tím, že jeho tým nabral v play off velkou psychickou sílu už při čtvrtfinálovém obratu s Litoměřicemi z 1:3 zápasy. Potom Dukla devětkrát za sebou vyhrála a neuspěla až za stavu 2:0 na zápasy ve finále dvakrát doma.

Jako by pro ni vlastní led nebyl výhodou, ale to platí i pro Kladno, které doma prohrálo ve finálové sérii všechna tři utkání. "Jihlava hraje dobře do defenzívy, my se tam tlačíme, ale oni dávají více gólů. Na jejich styl v obranném pásmu je pro ně lepší naše užší hřiště, než když je to širší," vidí kladenský útočník Marek Račuk na soupeřově stadionu šanci na srovnání série.