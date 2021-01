Ani se mě neptejte, co se mi honí hlavou, říkal po šestnáctigólové přestřelce Prospal

„Když dvakrát vedeme o tři góly a přesto prohrajeme, tak asi není moc co hodnotit. Nestalo se nám to v sezoně bohužel poprvé. A to jsme byli dneska velmi slušně produktivní," zlobil se po utkání v němž jeho tým ještě ve 48. minutě vedl, trenér Motoru České Budějovice Václav Prospal.

„Sedm z devíti gólů jsme dostali z dorážek. Děláme chyby v přečíslení, v obranném pásmu, nevyřešíme dobře situace dva na jednoho, jsou tam chyby v okolí branky. To se pak nabalí a nejsme schopní dotáhnout dobře rozehrané utkání k výhře. Jestli je to nezkušeností, nevím. Vůbec nechtějte vědět, co se mi po takovém zápase honí hlavou, protože bych byl sprostý. Asi bude lepší to nejdříve v klidu probrat s týmem a trenérským štábem," říkal Prospal.

Českobudějovické marné snažení táhl především první útok Forman-Toman-Doležal, který se podílel na čtyřech ze sedmi gólů. Čtyři body za gól a tři přihrávky si z utkání odnesl 20letý Matěj Toman.

„Nedostal se na šampionát dvacítek, tak jsme si ho z Litoměřic stáhli. Dostal šanci hrát s Formanem s Doležalem a prosadil se. Teď je potřeba, aby se prosazoval i dál. Máme tam více takových kluků, kteří by ale potřebovali zažívat více vítězství než porážek. Matěj byl proti Třinci produktivní, což je pro něj super," pochválil Prospal útočníka, jenž v předešlých jedenácti extraligových startech dal jeden gól a na dva přihrál.

Zleva Milan Doudera z Třince a Martin Novák z Českých Budějovic.

Vladimír Pryček, ČTK

„Proti Třinci jsem v životě nehrál. Mají obrovsky silný tým, obrovská škola pro mě. Hodně jsem si toho z utkání odnesl," přiznal Toman. „Je obrovská škoda, že jsme to nezvládli. Věděli jsme, že v Třinci nemáme co ztratit, i když jsme přišli o první třígólové vedení. Dostali jsme druhou šanci, ale ani to jsme neudrželi. Nedokázali jsme dělat jednoduché věci, vyhazovat puky ven. Pak se to nashromáždilo," přemítal Toman.

Varaďa: Rozhodně to nebyl trenérský večer

Důvody k přemýšlení připustil po šestnáctigólové přestřelce domácí kouč Václav Varaďa. Výsledek, a především sedm inkasovaných gólů se mu vůbec nelíbil. „Jsem rád za tři body ale nejsem spokojený s výkonem. Rozhodně to nebyl trenérský večer. Oceňuji, že kluci ve finále zabrali, ukázali spoustu charakteru a byli schopni to překlopit, ale takové večery už zažívat nechci. Možná to byl starý dobrý třinecký hokej, ale já sedm gólů dostávat nechci," zdůraznil Varaďa.

Toho kromě vítězství hodně potěšil i vítězný gól Vladimíra Draveckého, pro kterého to byla teprve druhá trefa v sezoně. První gól vstřelil v úvodním kole. Podruhé skóroval paradoxně z pozice obránce, kam se ve třetí dvacetiminutovce stáhl po odstoupení Tomáše Kundrátka.

„Jsem za Vlada hodně rád, protože to čekání na gól bylo hodně dlouhé. Zhostil se té situace skvěle, navíc dal vítězný gól. Možná toho dneska moc nenaspí, ale v úterý hrajeme zase a bude zase perfektně připravený," pousmál se Varaďa.