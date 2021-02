Zlín - Pardubice 1:3 Hokejisté Zlína potřetí v řadě prohráli

Hosté se na Stadionu Luďka Čajky představili bez potrestaného Andreje Kosticyna a od začátku byli aktivnějším týmem. Nejblíže k brance byl v první třetině Poulíček, při přesilové hře ale trefil jen tyčku. Řadu dalších šancí zlikvidoval brankář Kořének.

Druhá část hry byla podstatně otevřenější, a to na obě strany. Zlín mohl posunout do vedení Okál, v úniku při hře čtyři na čtyři ale neuspěl. Hned poté dorážel do zcela prázdné branky Fryšara, ani on ale kotouč do sítě neposlal.

A tak se slavilo ve 26. minutě na druhé straně. Při přesilovce hosté využili střídání soupeře a po Kousalově přihrávce se po samostatné akci prosadil Zohorna. Rychlý protiútok výbornou rozehrávkou založil brankář Klouček, jenž si také připsal asistenci. Pro Moravany to nebyla dobrá zpráva, neboť zápas, ve kterém inkasovali jako první, vyhráli v sezoně jen jednou.

Zleva Juraj Mikuš z Pardubic a Jan Dufek ze Zlína.

Dalibor Glück, ČTK

Berani mohli vyrovnat záhy, Ondráček ale při přečíslení pálil jen do pardubického brankáře. A i tentokrát platilo otřepané nedáš dostaneš. Blümel střelou z pravého kruhu zamířil přesně pod horní tyč a zajistil hostům dvoubrankový náskok.

Zlín měl i tentokrát možnost rychle reagovat. Mikuš s Poulíčkem při zakládání akce při přesilovce si tak dlouho předávali puk, až jim ho uzmul Okál, sám na Kloučka ale nevyzrál. Podobně se na druhé straně vedlo Zohornovi.

Na začátku třetí části Zlín přece jen snížil a zasloužil se o to aktivní Okál. Dynamo při snaze o útok v oslabení fatálně propadlo a přečíslení čtyř proti jednomu zakončil úspěšně zkušený útočník domácích.

Vítr z plachet ale Pardubice soupeři vzaly velmi rychle, ve 44. minutě sice Kousal v úniku neuspěl, v pokračující akci ale Zohorna parádně našel snadno skórujícího Camaru. Drama už poté zápas nenabídl, Pardubice bez větších problémů dovedly zápas do vítězného konce.