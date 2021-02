HOKEJ ONLINE: Sparta prohrává s Pardubicemi, Třinec vede nad Zlínem

Třinec opět šlape a jeho bilance z posledních šesti zápasů je doslova příkladná. Plný počet osmnácti možných bodů a skóre 32:16, to budí respekt. Zlín navíc paběrkuje a už třikrát nedokázal bodovat. Jestli překvapí ve WERK Areně, uvidíme od 15 hodin.

Daleko od přímého postupu do čtvrtfinále play off, daleko také od pozic, které nezaručují postup do předkola play off. Na západě Čech může dojít teoreticky na souboj mužstev, které si to rozdají v osmifinále vyřazovací části. Domácí jsou v tabulce o sedm bodů výš, lepší formu mají zase Chemici. Ve Varech se startuje v 15:30.

Jeden ze šlágrů hostí Mladá Boleslav. Tam přijedou, po necelé hodince v autobuse, Bílí Tygři a budou chtít hájit lichotivé postavení v průběžné tabulce. V posledním vzájemném utkání udržel gólman Bruslařů Růžička čisté konto. Dostane opět příležitost on, nebo Slovinec Krošelj? Zápas začne v 16 hodin.

Další bonbónek proběhne v O2 Areně, také od 16:00. Sparta je stále maximálně soustředěná a v laufu. Sérii bez prohry v základní hrací době protáhla už na 13 utkání! S Pardubicemi to navíc vždy bývá vyhecované, Dynamo pro tento souboj musí oželet distancovaného Andreje Kosticyna, přesto chce uspět.

V dalším programu se od 16:30 představí Prospalovi svěřenci z Českých Budějovic, na ledě Plzně.

Hráči Komety Brno hostí na svém stadionu Vítkovice od 17:00.

Posledním zápasem z dnešní nabídky a také televizním duelem bude střet Mountfieldu HK s Olomoucí.