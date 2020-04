2+2, postup. Dobrou noc, glosuje Jágr svou show a supergól. Chybíš nám, vzkazují mu z Ruska

Byl to jeden z jeho nejpamátnějších zápasů při prvním angažmá v Omsku během sezony 2004/05, kdy slavnou NHL postihla výluka. A přestože od rozhodujícího pátého duelu čtvrtfinále play off ruské hokejové Superligy proti Magnitogorsku uplynulo už patnáct let, v Avangardu si na něj stále dobře pamatují. A nezapomněl na něj ani jeho hlavní hrdina, český útočník Jaromír Jágr.