Být to v NHL, najdu si ho, vytočil Gudase Slovák. A podivuje se metru rozhodčích

Za šest let strávených v NHL je zvyklý na určitý rozhodcovský metr, který je dle jeho mínění značně odlišný od toho, který panuje na probíhajícím světovém šampionátu v Dánsku. Obránce české hokejové reprezentace Radko Gudas v Kodani občas netuší, který zákrok sudí ještě pustí jako v rámci pravidel a za který už naopak budou vylučovat.

„Vlastně netuším, jestli se s jejich stylem posuzování zákroků dá tak rychle srovnat. Píská se tu totiž úplně jinak než v NHL," zjistil sedmadvacetiletý obránce po úvodních zápasech českého týmu v základní skupině se Slovenskem a Švédskem.

„Úplně nevím, co na téma rozhodčích říct můžu, a co už ne, takže bych to nechtěl příliš rozebírat," tvrdil Gudas, kterého vytočili především hlavní arbitři sobotního souboje se Slováky Fin Kaukokari a Američan Mayer.

Za bezbrankového stavu mu velice přísně udělili dvouminutový trest za nedovolené bránění Buce, který se prodíral do útočného pásma. Slováci následnou přesilovku už po čtyřech vteřinách zužitkovali a šli do vedení.

„Vůbec jsem nečekal, že (Buc) půjde dolů takhle. Byl jsem hodně překvapený a hořký. Kdyby se to stalo v NHL, ještě si ho najdu," měl jasno Gudas, který si ještě před svým odchodem na trestnou lavici chtěl s Bucem daný moment od plic vyříkat.

Udělat krok zpátky je těžké

„No vyříkat... Radši nebudu ventilovat, co jsem mu říkal. Nic příjemného to ale určitě nebylo," přiznává Gudas, že s ním v ten moment cloumaly emoce. „A na trestné jsem se ani nestihl uklidnit, protože Slováci hned dali gól. Takže po návratu na led jsem byl pořád ve vášních," přiznal zadák Philadelphie.

„Přijde mi, že rozhodčí na mistrovství nejsou zvyklí na tvrdší styl hry. Anebo my hráči nejsme zvyklí, že se píská všechno. Je to jedno s druhým," uvažuje Gudas.

I proto si se spoluhráči v kabině zdůrazňují, že je potřeba se co nejvíce koncentrovat a pokusit se zbytečných faulů vyvarovat. „Jenže na ledě je spousta emocí, všichni do toho chtějí dát všechno. V daný moment je těžké udělat krok zpátky, tvrdé fauly se pak občas stávají. Dají se spíš omluvit než zbytečné hákování místo toho, aby člověk soupeře dobruslil," uzavírá kladenský odchovanec.