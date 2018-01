Nemoc ho nezastaví. Fanoušek Třince nevynechal jedinou cestu po Evropě

Na začátku sezóny si řekl, že nevynechá ani jeden výjezd, a to se mu daří plnit. „Mám zdravotní problémy, nevím, jak to se mnou bude, tak jsem si řekl, že do konce sezóny budu všude," řekl Kantor. „Moc jsem ale nepočítal s Ligou mistrů, ta mi trošku sáhla do rozpočtu. Teda hodně. Ale předsevzetí dokončím," smál se po návratu z Jyväskylä Kantor.

Zapálený fanda trpí vážnou nemocí kloubů proto se rozhodl zažít s milovaným týmem maximum. Nevadí mu ani, že chodí o berlích. Naopak je využívá. Na stadiónu k nim přiváže klubovou vlajku a fandí.

A teď finále doma

„Celý život pracuju, odrovnal jsem si zdraví a na dovolené jsem nikdy nebyl. Maximálně někde v okolí. Proto si užívám a cestuju s týmem po celé severní Evropě. Od Německa, přes Dánsko, Švédsko až po Finsko," svěřil se Kantor, kterého na všech cestách po Evropě doprovázela manželka Irena. „To je moje Irenka. Barák mám, bazén mám, jenom ten pštros mi chybí. A ta Vlastička vlastně taky...," vtipkuje slůvky z filmu Dědictví.

Náročný koníček jej už přišel na pořádný balík. „Sto tisíc korun jsem utratil určitě. A to beru jenom cesty. Třeba do Chomutova jsem jel sám, a to máte za palivo a vstupenku hned dvojku," připomněl fanoušek. Peněz nicméně nelituje. „Mám nádherné zážitky. Největší z Dánska. Nic jiného mě tak nezaujalo. Útulný skromný stadion, kapacita tak pro dva tisíce lidí, ale o to lepší tam jsou lidé. I cenově to bylo přijatelnější, jídlo v restauracích a tak," popsal Kantor.

Třinečtí hokejisté si podpory fanoušků užívají. Na utkání Ligy mistrů cestují jedním letadlem. „Byli úžasní," řekl brankář Šimon Hrubec. „Jsou to pro ně zážitky, na které budou vzpomínat celý život. Chtěli bychom je umocnit i finálovým zápasem na domácím ledě," doplnil jej kouč Václav Varaďa.