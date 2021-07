Olympijské hry v japonském Tokiu pokračují středečním programem, v němž se představí řada českých reprezentantů. Basketbalisté nastupují do svého druhého zápasu ve skupině. Duel proti Francii začíná ve 14:00. Barbora Seemanová plavala finálový závod na 200 m volným způsobem a vedla si skvěle. Novým českým rekordem se dostala na celkově šesté místo. Mezi Evropankami byla dokonce nejlepší. V judu bojuje v kategorii do 90 kg od 4:00 o postup do čtvrtfinále judista David Klammert. Do akce jdou tenistky Markéta Vondroušová ve čtvrtfinále dvouhry od 05:30 a duo Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková ve čtvrtfinále čtyřhry od 06:00. Dění středečního programu olympijských her můžete sledovat v aktualizované ONLINE reportáži na webu Sport.cz.

Do veslařského kanálu míří ve středu dvě české lodě. Program začal už brzy po půlnoci SEČ a na řadu už přišly Lenka Antošová a Kristýna Fleissnerová ve dvojskifu žen, které obsadily ve finále B čtvrté místo a celkově skončily desáté, stejně jako před pěti lety v Brazílii. Miroslav Vraštil a Jan Šimánek se ve dvojskifu lehkých vah mužů teprve představí.

První zlatou medaili ve veslařských soutěžích vybojoval na hrách v Tokiu favorizovaný rumunský dvojskif žen ve složení Ancuta Bodnarová a Simona Radisová. Mnohem vyrovnanější souboj pak nabídl mužský dvojskif, kde o vítězství bojovala nizozemská dvojice s francouzským párem. Titul olympijských šampionů nakonec v těsném dojezdu ukořistili Hugo Boucheron a Matthieu Androdias.

Další dvě finálové disciplíny pak ovládli australští veslaři. Závod čtyřky bez kormidelnice žen finišoval soubojem s Nizozemskem. Stejně jako na posledním světovém šampionátu byly úspěšnější zástupkyně jižní polokoule. Podobně tomu bylo i v mužské kategorii, s tím rozdílem, že Australanům nejvíce zatápěli Rumuni a Italové, kteří se seřadili na stupních vítězů hned za Australany.

Hřebem programu veslařských soutěží ve středečním programu pak byl nejlepší světový výkon všech dob v podání nizozezemské párové čtyřky. Největší favorité závodu ujeli ve druhé polovině všem soupeřům a slavili zasloužené zlato.

Sportovní střelce Jiřího Liptáka a Davida kosteleckého čeká od 2:00 kvalifikace trapu. Devětatřicetiletý Lipták zářil na nedávno skončeném mistrovství Evropyí. Zkušený veterán, několikanásobný mistr Evropy (2002,2017,2019) a zlatý olympionik z Pekingu (2008) Kostelecký se představí na svých šestých olympijských hrách.

Česká olympijská účast ve středu v Tokiu: 1:10 veslování: dvojskif ženy - finále B: Antošová, Fleissnerová 2:50 sportovní střelba - trap kvalifikace: Lipták, Kostelecký 3:41 plavání - finále 200 m volný způsob ženy: Seemanová 4:00 judo do 90 kg - 1. kolo: Klammert - Kochman (Izr.) 4:10 dvojskif lehkých vah muži semifinále: Vraštil, Šimánek 4:14 lukostřelba 1. kolo: Horáčková - Nakamuraová (Jap.) 5:05 jachting - RS:X muži 7. - 9. rozjížďka: Lavický 5:30 tenis - čtyřhra ženy čtvrtfinále: Krejčíková, Siniaková - Bartyová, Sandersová (Austr.),

dvouhra ženy čtvrtfinále: Vondroušová - Badosaová (Šp.) 5:50 vodní slalom - kvalifikace C1 ženy: Fišerová,

6:50 K1 muži: Prskavec 7:00 cyklistika - časovka muži: Kukrle 12:00 plavání - rozplavby 100 m volný způsob ženy: Seemanová, 200 m znak muži: Čejk

200 m prsa ženy: Horská 14:00 basketbal - muži: ČR - Francie

České plavání má finálovou účast na olympiádě poprvé po 21 letech. Seemanová do něj postoupila v českém rekordu na 200 m volný způsob, když v úterý zaplavala čas 1:56,14. To v semifinále stačilo na 5. místo. Večer tokijského času Seemanová ještě absolvuje rozplavbu na poloviční trati a znovu do bazénu půjdou i Jan Čejka a Kristýna Horská.

Judista David Klammert zabojuje v kategorii do 90 kilogramů. Prvním soupeřem mu bude Li Kochman, který se z olympijského žebříčku kvalifikoval těsně před ním. Šestadvacetiletého reprezentanta Izraele o rok starší Čech ještě neporazil. V poslední době mají na turnajích obdobné výsledky včetně třetího místa na dubnovém Grand Slamu v Antalyi.

Svěřenci Ronena Ginzburga nastoupí ke svému druhému vystoupení ve skupině A turnaje basketbalistů. Po úvodním vítězství proti Íránu v poměru 84:78 je čeká Francie. Stříbrní medailisté z olympijských her v Londýně (1948) a Sydney (2000) ve svém prvním tokijském vystoupení překvapivě zdolali Spojené státy 83:76.

Lukostřelkyně Horáčková nastoupí ve 4:14 proti Miki Nakamuraové v prvním kole vyřazovací části soutěže. Třiadvacetiletá Češka v kvalifikaci obsadila 34. místo, reprezentantka Japonska skončila o tři příčky před ní.

Tenistku Vondroušovou čeká čtvrtfinále singlu se Španělkou Paulou Badosaovou. Dvaadvacetiletá Češka v osmifinále senzačně vyřadila domácí hvězdu Naomi Ósakaovou 6:1, 6:4. Badosaová si zatím na turnaji poradila s Kazachstánkou Julií Putincevovou, Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou a také s Nadiou Podoroskou z Argentiny.

Světové jedničky ve čtyřhře Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou zabojují o semifinále s Australankami Ashleigh Bartyovou a Storm Sandersovou.

Cyklisté pojedou od 7:00 časovku na 44 kilometrů na kopcovité trati se startem a cílem na okruhu pro formuli 1. Favoritem je mistr světa Ital Filippo Ganna, který za poslední dvě sezony vyhrál deset z třinácti velkých časovek. Jeho největším soupeřem by měl být Belgičan Wout van Aert, stříbrný ze závodu s hromadným startem a vítěz závěrečné časovky na letošní Tour de France. České barvy bude hájit Michael Kukrle, který na sebe výrazně upozornil v olympijské premiéře.

Rušno bude znovu na kanále pro vodní slalom, i když ve středu se ještě medaile rozdávat nebudou. Kajakář Jiří Prskavec vstoupí do kvalifikace jako úřadující mistr světa a majitel bronzu z posledních her. Závod kanoistek se na hrách pojede vůbec poprvé a v premiéře by mohla hrát nezanedbatelnou roli i Tereza Fišerová. Doma už má stříbro a bronz z mistrovství světa a formu potvrdila druhým místem při červnovém Světovém poháru v Markkleebergu.