Olympijské hry v japonském Tokiu pokračovaly středečním programem, v němž se představila řada českých reprezentantů. Čeští basketbalisté prohráli s Francií 77:97. O přímé druhé postupové místo do čtvrtfinále se střetnou v sobotu s USA. Barbora Seemanová plavala finále na 200 m volným způsobem a novým českým rekordem se dostala na šesté místo. Mezi Evropankami byla nejlepší. V judu bojoval neúspěšně debutant David Klammert, prohrál v kategorii do 90 kg s Izraelcem Kochmanem. Tenistka Markéta Vondroušová bude hrát o medaile. Ve čtvrtfinále jí po prvním setu vzdala Španělka Paula Badosaová. Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková ji napodobily postoupily do semifinále čtyřhry.