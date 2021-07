Čtvrtek snů! Čeští sportovci na olympiádě v Tokiu zářili. Ve střelbě na trap vybojoval zlatou olympijskou medaili Jiří Lipták, obrovský úspěch podtrhl stříbrem David Kostelecký. Další medaili přidá tenisový deblový pár Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou, které zvládly semifinále a zahrají si o zlato! O nejcennější medaili bude bojovat i Markéta Vondroušová ve dvouhře. Dařilo se i beachvolejbalistům. Ondřej Perušič a David Schweiner při opožděném vstupu do turnaje kvůli covidu porazili Mexičany Gaxiolu, Rubia 2:1.

Tenistky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou si ve čtyřhře v Tokiu zahrají o zlaté olympijské medaile. V semifinále nejvýše nasazený pár porazil Rusky Jelenu Vesninovou a Veroniku Kuděrmětovovou 6:3, 3:6, 10:6. Češky při své premiéře pod pěti kruhy zvládly třetí super tie-break za sebou a oplatily soupeřkám vyřazení ve čtvrtfinále Wimbledonu.

První set vyzněl díky brejku v šestém gamu lépe pro Krejčíkovou se Siniakovou, ve druhém se totéž podařilo Ruskám. V rozhodujícím super tie breaku Češky zásluhou skvělého servisu ani jednou neprohrávaly, dostaly se až do pětibodového vedení a po hodině a půl proměnily třetí mečbol. O olympijské zlato si zahrají s Bencicovou a Golubicovou. Švýcarky v deblovém semifinále vyřadily dvojici z Brazílie.

Vesninová a Kuděrmětovová gratulují českým tenistkám k postupu do finále

Edgard Garrido, Reuters

Do boje o zlato postoupila i Markéta Vondroušová, která v semifinále smetla Ukrajinku Elinu Svitolinovou jasně 6:3, 6:1. Její soupeřkou bude Švýcarka Belinda Bencicová, která zdolala Kazašku Jelenu Rybakinovou 7:6, 4:6, 6:3. Na Bencicové skončila v osmifinále i Barbora Krejčíková. Pod pěti kruhy dosud čeští či čs. tenisté získali jednu zlatou, tři stříbrné a osm bronzových medailí. Vondroušová může navázat na Miloslava Mečíře, vítěze dvouhry při návratu tenisu do olympijského programu v Soulu 1988.

Srbský favorit olympijského turnaje tenistů Novak Djokovič je po hladké výhře 6:2, 6:0 nad Japoncem Keiem Nišikorim v semifinále. V Tokiu dosud neztratil ani set, proti Nišikorimu na kurtu strávil jen necelou hodinu a čtvrt.

Zlatá jízda českých střelců

Čeští brokoví střelci Jiří Lipták a David Kostelecký si podmanili olympijskou soutěž v trapu. Lipták získal po dramatickém rozstřelu první olympijské zlato v kariéře, Kostelecký skončil druhý a dosáhl po triumfu v Pekingu 2008 na druhou medaili pod pěti kruhy. Třetí místo obsadil Brit Matthew Coward Holley.

Oba čeští střelci postupně vyřadili ve finále všechny čtyři soupeře a po 50 střelách a 43 trefách svedli rozhodující souboj v rozstřelu. V něm si nakonec vedl lépe devětatřicetiletý Lipták, jenž svého o sedm let staršího kolegu porazil díky zásahu na sedmé ráně. Tu Kostelecký minul a mohl svému krajanovi jen pogratulovat.

David Kostelecký předvedl výborný výkon

Ondřej Deml, ČTK

Kanoistka Tereza Fišerová bezpečně postoupila do finále olympijského závodu ve vodním slalomu. V semifinále zajela druhý čas, lepší byla jen sedminásobná mistryně světa Jessica Foxová z Austrálie, na niž Fišerová ztratila 2,64 sekundy. Boj medaile však české reprezentance už nevyšel, po několika chybách z úvodu jízdy nakonec skončila šestá. Z vítězství se radovala Foxová.

Perušič s Schweinerem začali skvěle

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner po desetidenní karanténě kvůli covidu-19 zahájili se zpožděním olympijský turnaj vítězně. Po jediném tréninku na písku v tokijském Šiokaze Parku vydřeli třísetovou výhru nad mexickou dvojicí Josué Gaxiola, José Rubio a udrželi si naději na postup ze skupiny.

Čeští plážoví volejbalisté přiletěli do Tokia ve skvělé formě, v březnu vyhráli turnaj Světového okruhu v Dauhá a medaili letos získali i na dalších dvou elitních světových akcích. Po Perušičově pozitivním testu na koronavirus se však zdálo, že přijdou o celý turnaj. Nakonec jim byl zkontumován jen zápas s lotyšským párem Martins Plavinš, Edgars Točs a šanci zasáhnout do her dostali.

Dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek vybojoval ve finále čtvrté místo, nad síly českých reprezentantů byly jen tři medailové lodě z posledního mistrovství světa. Irští světoví a evropští šampioni Fintan McCarthy a Paul O'Donovan získali další zlato, druzí skončili Němci a třetí Italové měli na českou posádku náskok 2,12 sekundy.

Česká olympijská účast ve čtvrtek v Tokiu: 5:00 jachting - RS:X muži - 10.-12. rozjížďka: Lavický

Skifař Jan Fleissner obsadil v takzvaném semifinále C/D třetí pozici a postoupil do finále C. Třiadvacetiletý veslař, jenž v Tokiu nahradil zdravotně indisponovaného Ondřeje Synka, tak pojede v pátek o 13. místo.

Český golfista Ondřej Lieser je po prvním kole olympijského turnaje v Tokiu na děleném 48. místě. Nečekaně vede Sepp Straka z Rakouska. První kolo bylo na víc než dvě hodiny přerušeno kvůli bouřce a hrozilo, že zhruba polovina startujících ho dohrávat v pátek. Nakonec se však podařilo kolo dokončit a Lieser ho zvládl na 72 úderů, jednu ránu nad par.

Překvapivého vedení se ujal 161. hráč žebříčku Straka, jenž díky osmi birdie zaznamenal skóre -8. Na druhé příčce je se ztrátou jedné rány Džazz Džanevattananond z Thajska.

Americký plavec Caeleb Dressel ovládl na hrách v Tokiu kraulařskou stovku a dosáhl na čtvrté olympijské zlato v kariéře. Poprvé se mu to ale povedlo v individuální disciplíně. Vůbec první medaile na velké mezinárodní akci získali jeho krajan Robert Finke na 800 metrů volný způsob, který se pod pěti kruhy konal letos premiérově, a Australan Izaac Stubblety-Cook na 200 metrů prsa.

Číňanka Čang Jü-fej ovládla motýlkářskou dvoustovku a navázala na pondělní stříbro z poloviční trati. Na závěr programu navíc zvítězila společně s Jang Ťün-süan, Tchang Mu-chan a Li Ping-ťie ve štafetě na 4x200 m volný způsob v novém světovém rekordu 7:40,33.

Český plavec Jan Šefl z rozplavby na motýlkářské stovce do semifinále nepostoupil. S časem 52,52 skončil 37. místě. Simona Kubová se z rozplavby na znakařské dvoustovce do semifinále také nedostala. Při svém posledním olympijském startu v kariéře skončila na 25. místě.

Český windsurfař Karel Lavický po dvanácti rozjížďkách olympijské regaty obsadil 22. místo a do nedělních bojů o medaile neprošel. Za postupující desítkou zaostal o více než sto bodů.

Keňské beachvolejbalistky Brackcides Khadambiová a Gaudencia Makokhaová si na tokijském písku připsaly neslavný rekord. Američankám Kelly Claesové a Sarah Sponcilové dokázaly vzdorovat jen 25 minut, což je podle agentury AP nejrychlejší zápas žen na olympijských hrách od zavedení bodového systému před 19 lety. Federace FIVB tehdy odsouhlasila počítání beze ztrát a sety do 21 bodů. Keňanky v Šiokaze Parku daly americké dvojici pouhých 14 bodů a prohrály 8:21 a 6:21.

Z ostře sledovaného souboje sejde

Úřadující dvojnásobný mistr světa ve skoku o tyči Sam Kendricks z USA měl pozitivní výsledek testu na covid-19 a přijde o start na olympijských hrách v Tokiu. Sejde tak z jeho očekávaného souboje se světovým rekordmanem Armandem Duplantisem ze Švédska. Atletické soutěže začínají v Tokiu v pátek, finále tyčky je na programu v úterý.

Dva zahraniční účastníci olympijských her nakažení koronavirem museli být v Tokiu hospitalizováni. Nejmenovaní jsou prvními účastníky her, o nichž se ví, že v souvislosti s covidem-19 skončili v dějišti akce v nemocnici. Stejně jako u ostatních případů pořadatelé jejich identitu nesdělili.

Zlato pro Slovensko

Zuzana Rehák Štefečeková zvítězila ve střelbě na trap a získala na olympijských hrách v Tokiu první medaili pro Slovensko. Sedmatřicetiletá slovenská vlajkonoška porazila v souboji o zlato Američanku Kayle Browningovou a po stříbrech z Pekingu a Londýna se dočkala nejcennější medaile.

Lukáše Krpálka na olympijském trůnu ve váze do 100 kg vystřídal japonský judista Aaron Wolf. Ve finále her v Tokiu porazil Korejce Čo Ku-hama. Další triumf pro domácí zápasníky přidala mezi ženami do 78 kg Šori Hamadaová, která si poradila s Madeleine Malongaovou z Francie.

Ruské fleretistky získaly na olympiádě v Tokiu zlato v soutěži družstev. V dnešním finále porazily 45:34 Francii, která v této disciplíně vybojovala první medaili od roku 1984.

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA Ženy - víceboj: 1. Leeová (USA) 57,433 b. 2. Andradeová (Braz.) 57,298 3. Melnikovová 57,199 4. Urazovová (obě Rus.) 56,966 5. Murakamiová (Jap.) 56,032 6. Derwaelová (Belg.) 55,965 7. Tchang Si-ťing (Čína) 54,498 8. Careyová (USA) 54,199 ...v kvalifikaci 73. Holasová (ČR) 47,132.