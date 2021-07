S kým jste se na finále dívala?

Doma v Rajhradicích se synem Danielem a dcerou Karolínou. V šest jsme byli vzhůru a strašně se těšili. Bylo fantastické, že v šestičlenném finále byli dva Češi. Zvlášť když Jirka s Davidem Kosteleckým jsou velcí kamarádi. Bylo krásné, co oba předvedli. Byli jsme naprosto nadšení. Mám pocit, že mi ještě ani nedochází, co Jirka vlastně dokázal.

Co vám proběhlo hlavou, když bylo naprosto jasné, že mu zlato už nikdo nevezme?

Že si splnil sen. Je to pro Jirku parádní úspěch. Měl sice už hodně medailí z mistrovství Evropy či Světových pohárů, ale olympiáda je úplně jiný kalibr. Poznala jsem to i z toho, jaký se okamžitě strhl kolem jeho prvenství humbuk.

Nezatrnulo vám, když manžel na začátku finále chyboval?

Trochu ano. Ale já věřila, že se rychle vzpamatuje, a pořadí se opět změní v jeho prospěch. Nemýlila jsem se. Chybovat začali i ostatní finalisté, a všechno bylo záhy zase jinak.

Co říkáte na to, že i na stříbrném stupínku stál Čech?

Že je to úplná fantazie. Jiří s Davidem Kosteleckým jsou obrovští přátelé, a pokud vím, často se bavili o tom, jak moc by si přáli stát vedle sebe na velké akci na stupních vítězů. Vyšlo jim to zrovna na olympiádě, což je naprosto neskutečné. My se stýkáme i celé rodiny. S Davidovou ženou jsme si psaly i během finále, že je to veliké drama.

David Kostelecký už olympijským šampionem byl, takže jejich souboj asi dopadl, jak měl, že?

Asi ano. Jsem přesvědčená, že i David Jirkovi zlato přál. Zadarmo mu ale určitě nic nedal.

Už jste si s manželem po telefonu popovídali?

Zatím ne. Jen jsme si psali. Chystáme si zavolat večer, až bude mít Jirka v Tokiu trochu klidu.

Stihla jste už aspoň malou oslavu?

Ještě ne. Jen jsem navštívila Jirkovy rodiče. Maminka i tatínek Liptákovi bydlí v Rajhradicích kousek od nás. Vzájemně jsme si vyměnili veškeré dojmy. Jirkovi kamarádi už mně ale psali, že chystají velkou oslavu na večer, a že musím přijít taky. (úsměv)

Co manželovi přichystáte po návratu domů?

Děti vtipkovaly, že rýži. Že na ni bude z Japonska zvyklý. To je ale sranda. Jirka je gurmán, má rád především maso. Takže na uvítanou budou asi buď pečená žebra nebo svíčková.

Změní manžela olympijský triumf?

Rozhodně ne. On je zásadový a ví, co od života chce. V žádném případě nezpychne.

Pustíte si olympijské finále v trapu ještě jednou?

Chystám se na to. Chci si Jirkovo vítězství vychutnat ještě jednou a v klidu.