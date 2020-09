Senzační výkon v nejdelší etapě Tour! Mladík ukončil osmileté čekání

Debutant Hirschi už byl v úniku ve druhé i deváté etapě, kdy jej soupeři dojeli pouhý kilometr před cílem. Tentokrát nastoupil v závěrečném stoupání a sólojízdu dovedl do úspěšného konce. Člen stáje Sunweb zároveň oslavil první vítězství mezi profesionály.

"Dvakrát už jsem byl hodně blízko. Ještě kilometr před cílem jsem nevěřil, že bych to mohl dotáhnout. Jel jsem nadoraz. A je to jako sen. Dřív jsem snil o tom, že bych se mohl na Tour dostat. Teď jsem tady a ještě slavím vítězství," radoval se Hirschi, předloňský mistr světa do 23 let.

Profil 12. etapy Tour de France

Tour de France

Pásku protnul o 47 sekund dříve než Francouz Pierre Rolland, třetí dojel Hirschiho stájový kolega Sören Kragh Andersen z Dánska. Jezdci z popředí celkového pořadí dorazili v početné skupině, v níž byl i Roman Kreuziger, o dvě a půl minuty později. Jan Hirt ztratil 13 minut a 38 sekund.

Roglič nadále vede o 21 sekund před obhájcem titulu Eganem Bernalem. V pátek čeká peloton druhý letošní horský dojezd a celkem sedm vrchařských prémií, z toho dvě první kategorie. Po startu v Chatel-Guyon skončí etapa po 191,5 km v Puy Mary. Převýšení je 4400 metrů.