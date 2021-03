Detroit - Brooklyn 111:113 Harden zařídil Brooklynu další výhru, uspěli i Lakers bez hvězd

Harden v Brooklynu ožil a v pátek dokonce zaznamenal nejvíce bodů od lednového příchodu z Houstonu. Stále neměl podporu zraněného Kevina Duranta a ani Kyrieho Irvinga z osobních důvodů, ale tentokrát mu pomohla nedávná posila Blake Griffin. Ten přišel právě z Detroitu a proti bývalému týmu se vyhecoval k nejproduktivnějšímu výkonu sezony, když za 20 minut hry stihl 17 bodů. V jednu chvíli po smeči po nahození vyzývavě hleděl na lavičku Pistons. Nešetřili ho ale ani hráči Detroitu a Isaiah Stewart byl dokonce po faulu na Griffina vyloučen.

"Detroit jsou tvrďáci. Nevím, jestli jsem čekal, že tu dostanu loktem, ale věděl jsem, že to bude tvrdý zápas. Výhra se nerodila lehce, ale máme ji a to je hlavní," řekl Griffin.

Brooklyn přeskočil v tabulce Milwaukee, protože Bucks přišli o osmizápasovou vítěznou sérii a prohráli s Bostonem 114:122. Celtics táhl Jayson Tatum s 34 body. Podruhé za sebou se příliš nedařilo hvězdě Milwaukee Janisu Adetokunbovi, který zaznamenal 16 bodů, o 12 méně, než je jeho průměr.

Lakers se při absenci Jamese a Davise trápili, ale proti Clevelandu se jim povedlo se zvednout zejména díky dobré obraně, která dovolila Cavaliers jen pět trojek při úspěšnosti 19 procent. Celkově měl Cleveland úspěšnost střelby jen 38 procent. Lakers sice dali jen o jednu trojku víc, ale pod košem měli Montrezla Harrella, který 24 body a 10 doskoky vedl tým k vítězství.

V čele soutěže je nadále Utah, který vybojoval výhru 117:114 nad Memphisem. Donovan Mitchell k tomu přispěl 35 body. Pro Jazz to byla v domácím prostředí už 18. výhra za sebou.

Denver zvítězil 113:108 nad New Orleans, poté co v poslední čtvrtině smazal ztrátu 11 bodů. Zasloužil se o to zejména Nikola Jokič, který k 37 bodům přidal i devět asistencí. Za Pelicans dal ještě o dva body více Zion Williamson, pro něhož je 39 bodů osobní rekord v NBA.

Maximum si vylepšil také John Collins, který 38 body dotáhl Atlantu k vítězství 124:108 nad Golden State. Na jeho výkonu se nejspíš podepsala skutečnost, že nebyl v posledním přestupním dnu vyměněn do jiného týmu, jak se spekulovalo. "Hrozně jsem si oddechl a jsem rád, že mohu dohrát sezonu se svými spoluhráči," řekl Collins.

Ve čtvrtek bylo na přestupním trhu čilé zejména Orlando, které nastoupilo proti Portlandu ještě bez nových hráčů. Do základní sestavy se tak dostal bývalý hráč české ligy a Nymburku Chasson Randle, ale ani jeho 10 bodů nepomohlo odvrátit porážku 105:112. Portlandu k výhře při absenci Damiana Lillarda hodně pomohla nová posila z Toronta Norman Powell, který dal 22 bodů.