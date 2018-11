Deprese a špatná nálada? Možná jste smutní ze svého jídelníčku

Jsi to, co jíš, říkalo se už kdysi. Vědecké studie tuto lidovou moudrost nedávno potvrdily ještě v nečekaně hlubším smyslu. Strava se ukázala jako jeden ze základních dílků skládačky našeho mentálního zdraví.

Dnes už asi nikdo úplně nepochybuje o tom, že jeho sportovní výkonnost je kromě jiného dána také tím, co jí, nebo naopak co nekonzumuje a nepije. Vědci sami sebe překvapili, když zjistili, že skladba a množství stravy do velké míry ovlivňuje i naši psychiku. A to dokonce tak závažným způsobem, že může být silnou obranou nebo naopak spouštěčem depresí.

Časopis American Journal of Clinical Nutrition provedl srovnání více než čtyř desítek nejrůznějších studií zabývajících se tématem vlivu stravy na psychické zdraví a zaměřil se přitom na nejrůznější druhy diet a stravovacích návyků. Zcela očekávaně dopadlo nevalné jídlo z rychlých občerstvení nebo průmyslově zpracovávané. V angličtině mají dosti trefné označení „junk food", doslova „odpadní jídlo". A tento odpad vás dostane jak fyzicky, tak psychicky. Není dobrý ani pro vaše tělo, ani pro váš mozek.

Ze všech nejrůznějších diet a stravovacích návyků vychází nejlépe středomořská dieta, tedy jídlo typické pro země na pobřeží Středozemního moře. Množství ovoce a zeleniny, olivový olej, biologicky zpracované mléčné výrobky jako sýr a jogurt, obilniny, fazole, ryby, drůbeží maso a další přispívají rovněž k dobré psychické kondici strávníků.

Podle výživových odborníků je hlavní aspekt středomořské kuchyně ukryt v množství protizánětlivých látek. Probíhající zánět v těle, o němž nemusíte mít ani potuchy, totiž poměrně silně ovlivňuje náladu i úroveň pociťované energie. Na dietě je také důležité, aby podporovala dobrou střevní mikroflóru, což právě ta středomořská dělá.

Jak je vidět, všechno souvisí se vším. Proti depresím se můžete bránit různě. Pokud jim vzdorujete během, jen dobře. Vašemu běhání i psychické pohodě ale určitě také prospěje zamýšlet se nad svým jídelníčkem.