Vánoce v kuchyni – přehled receptů na každý den, pro každou příležitost

Vánoce jsou kromě jiného i svátky šílení, jako kdyby snad byl Ježíšek pracovníkem nějaké přísné národní hygienické stanice. Také naše kuchyně a trouby dostávají před svátečními dny co proto – a přiznejme si to, to už zdaleka není tak nepříjemné a otravné. Vánoce už sice nějakou dobu nejsou svátky klidu a míru, ale svátky vaření, pečení, smažení a dušení, kuchařských specialitek a kulinářského umění naštěstí i nadále zůstávají. Během celého roku jsme vám kromě jiného přinášeli i nejrůznější recepty, návody na přípravu nejrůznějších pochoutek. Začtěte se do jejich lahodných názvů a nechte se inspirovat. Dost možná mezi nimi najdete lahůdky, jež dokážou vaše blízké potěšit právě na Vánoce.